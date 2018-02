Ottawa veut transformer les Premières Nations en municipalités, croit une chef autochtone

Sheila North Wilson, la grande chef du regroupement de 30 Premières Nations Manitoba Keewatinowi Okimakanak, n'est pas impressionnée par l'annonce du premier ministre, Justin Trudeau, concernant un nouveau cadre légal pour garantir les droits des Autochtones.

Elle croit que ce nouveau cadre légal ressemble à une tentative de transformer les Premières Nations en municipalités.

Ottawa entend élaborer un cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des droits en partenariat avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. « Nous avons écouté et appris, a déclaré M. Trudeau. Et nous travaillerons ensemble en vue de poser des gestes concrets pour créer un avenir meilleur et bâtir une nouvelle relation. »

« Encore une fois, beaucoup de belles paroles, mais pas de plan d'action. Demander aux Premières Nations de s'engager à travailler avec le Canada n'est pas un plan d'action, la prise de décision est la clé, et le mot partenariat doit être un vrai partenariat », a affirmé Sheila North Wilson dans un communiqué.

Elle croit que les lois des Premières Nations doivent être reconnues par le système juridique canadien. Il faut également reconnaître que le processus annoncé pourrait ne pas satisfaire ceux qui ont appuyé l'Accord de Charlottetown, dit-elle. Certaines Premières Nations voudraient même ouvrir la Constitution canadienne pour créer un troisième niveau de gouvernement.

Elle craint que le processus ne soit trop long et coûteux.

Le gouvernement fédéral n'a pas ouvert la porte à une réforme constitutionnelle.

Le nouveau cadre devrait entrer en vigueur avant octobre 2019.