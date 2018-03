Parti Québécois : un candidat aux Îles d’ici le printemps

Le candidat du Parti Québécois aux élections provinciales du 1er octobre pour les Îles-de-la-Madeleine sera connu d'ici le mois de mai.

Un texte de Félix Morrissette-Beaulieu avec les informations de Geneviève Génier Carrier

« On espère faire ça au début du mois de mai au plus tard. On est en discussion avec l’exécutif national pour décider une date », indique la présidente du Parti Québécois des Îles-de-la-Madeleine et ancienne députée péquiste, Jeannine Richard.

Réunis en fin de semaine lors de l’assemblée générale annuelle de l’association, une quarantaine de militants en ont profité pour discuter des thèmes abordés lors des prochaines élections. Le développement économique, les infrastructures pour la réparation des bateaux, l’accessibilité à internet haute vitesse et l’augmentation des places en CPE sont des dossiers qui traînent depuis 4 ans, selon Mme Richard.

« On est très content de la participation, on sent que les gens sont déjà très impliqués […] », conclut l’ancienne députée.

Le candidat du PQ tentera de déloger le parti libéral aux Îles-de-la-Madeleine lors des prochaines élections provinciales.

Le député sortant, Germain Chevarie, réfléchit toujours à son avenir politique.