Partielles : les regards tournés vers Lac-Saint-Jean

Des milliers d'électeurs sont conviés aux urnes lundi, à l'occasion d'élections partielles dans les circonscriptions fédérales de Lac-Saint-Jean, au Québec, et de Sturgeon River-Parkland, en Alberta, pour désigner les successeurs de deux ex-poids lourds du Parti conservateur qui ont remis leur démission cette année, Denis Lebel et Rona Ambrose.

Les bureaux de scrutin sont ouverts depuis 9 h 30 (HAE) et fermeront leurs portes à 21 h 30.

La lutte s’annonce serrée dans la circonscription de Lac-Saint-Jean, où les quatre principaux partis fédéraux espèrent une victoire. Chacun des chefs de parti est d’ailleurs allé faire campagne dans Lac-Saint-Jean au cours des deux dernières semaines pour soutenir leur candidat.

Le premier ministre Justin Trudeau s’y est rendu jeudi et vendredi dernier, en faisant des arrêts dans les principales villes de la circonscription, dont Roberval, Alma, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini. Il a promis de protéger l’industrie forestière, menacée par les velléités protectionnistes américaines dans le dossier du bois d’œuvre, mais aussi la gestion de l’offre en vigueur dans le secteur agricole. La circonscription compte pas moins de 325 producteurs de lait, ce qui en fait le secteur agricole le plus important de la région.

Les libéraux, qui n’ont pas remporté la circonscription depuis 37 ans, espèrent renverser la vapeur grâce à Richard Hébert, l’ex-maire de Dolbeau-Mistassini, ville dont l’économie repose presque entièrement sur l’industrie forestière.

Le chef conservateur Andrew Scheer s’est également rendu trois fois dans Lac-Saint-Jean depuis le mois de mars pour épauler son candidat Rémy Leclerc, qui a été un adjoint politique de Denis Lebel pendant 10 ans. M. Scheer y a notamment passé trois jours récemment pour rencontrer des travailleurs forestiers, des producteurs agricoles et des propriétaires d’entreprises.

Jagmeet Singh, le nouveau chef néo-démocrate est lui aussi allé dans la région il y a deux semaines pour appuyer sa candidate Gisèle Dallaire, qui tente de nouveau sa chance dans la circonscription. Lors de l’élection d’octobre 2015, elle avait obtenu l’appui de 28,5 % des électeurs, mais avait perdu contre Denis Lebel, qui avait été réélu avec 33,3 % des voix.

Quant à la chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, elle a visité la circonscription il y a une dizaine de jours pour soutenir son candidat, Marc Maltais, un syndicaliste qui s’est fait connaître du grand public en défendant les travailleurs en lock-out de l’usine de Rio Tinto Alcan en 2012. Il a d’ailleurs obtenu l’appui des 650 travailleurs de l’usine.

Le Bloc québécois pense pouvoir récolter plus que les 18,4 % des voix qu’il avait obtenues en 2015, ex aequo avec le Parti libéral.

Martine Ouellet, qui ne siège pas à la Chambre des communes, avait décidé dès le mois de juin de ne pas briguer les suffrages elle-même, cette région étant trop loin de celle de Vachon, qu’elle représente à l’Assemblée nationale.

Sturgeon River-Parkland ne devrait pas changer d’allégeance

À l'autre bout du pays, la circonscription albertaine de Sturgeon River-Parkland ne semble guère en danger pour les conservateurs, dans la mesure où Mme Ambrose y a récolté pas moins de 70 % des voies lors des élections générales d’octobre 2015.

Dans cette circonscription située au nord-ouest d’Edmonton, les conservateurs ont jeté leur dévolu sur Dane Lloyd, un attaché politique qui a travaillé pour plusieurs ministères.

Les libéraux ont choisi l’homme d’affaires Brian Gold, alors que les néo-démocrates misent sur Shawna Gawreluck, qui est technologue de laboratoire médical et propriétaire d’une petite entreprise de construction.

De nouveaux chefs, de vrais tests

Il s’agit d’un premier test électoral pour les nouveaux chefs du Parti conservateur, Andrew Scheer, et du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh.

Il s’agit aussi d’un premier véritable baptême du feu pour Martine Ouellet. La chef bloquiste était en poste depuis peu lorsqu’une partielle a eu lieu dans Saint-Laurent en mars, mais son parti n’y avait aucune chance.

Selon Élections Canada, 5842 des 84 829 électeurs inscrits dans Lac-Saint-Jean ont voté par anticipation. Dans Sturgeon River-Parkland, 4288 des 87 869 citoyens qui ont le droit de vote ont fait de même.