Patrick Brown écrit un livre sur son « assassinat politique »

L'ancien chef conservateur ontarien Patrick Brown, qui a démissionné soudainement en janvier dans la foulée d'allégations d'inconduite sexuelle, est en train d'écrire un livre sur ce qu'il qualifie « d'assassinat politique ».

Le livre doit s’intituler « Take Down ».

M. Brown doit y revenir sur ses années à la tête du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario et sur son départ soudain, quelques mois avant les élections provinciales de juin.

L’ex-député de Barrie a toujours nié catégoriquement les allégations des deux jeunes femmes qui l’ont accusé d’inconduite sexuelle. À l'époque, il était le favori dans les sondages pour devenir le prochain premier ministre de l'Ontario.

M. Brown dit que son livre sera une « histoire de trahison, de chantage et de magouilles politiques impliquant certains des élus les plus importants au Canada », sans donner plus de détails.

L’ouvrage doit être publié le 1er novembre.