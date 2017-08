Paul Martin déplore la gestion de l’affaire Khadr

L'ancien premier ministre Paul Martin croit que le gouvernement canadien aurait pu éviter de verser une indemnisation de plusieurs millions de dollars à Omar Khadr s'il avait géré la situation différemment dès le début.

M. Martin était premier ministre lorsqu’Omar Khadr a été incarcéré à la prison de Guantanamo.

En entrevue à La Presse canadienne après avoir reçu un prix à Halifax, M. Martin a déclaré qu’il aurait aimé qu’Ottawa adopte une approche différente dès les débuts de l’affaire Khadr.

M. Martin n’hésite pas à dire que le dossier a été mal géré par une succession de gouvernements.

Il ajoute toutefois que son gouvernement avait les mains liées par ce qui avait été fait précédemment.

« Malheureusement, nous avons continué avec ce qui avait été établi par [...] les précédents gouvernements, et certainement on pourrait dire qu’on aurait pu en faire plus à ce stade-là, et j’aurais aimé qu’on le fasse »