Pénurie de main-d'œuvre : le maire des Îles représentera les régions à Montréal

Le maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, fera connaître la réalité des entreprises régionales qui font face à la pénurie de main-d'œuvre.

Un texte de Jean-François Deschênes

Celui qui représentera aussi la Fédération québécoise des municipalités (FQM) fera partie d’un groupe de cinq participants à une table ronde qui échangeront sur le sujet à la Maison des régions à Montréal, lundi.

Durant une heure, les invités échangeront sur les constats nécessaires, les pistes de solutions et les initiatives mises en place pour aider l’économie régionale.

Le maire Lapierre a l’intention de faire connaître la réalité régionale, mais aussi de contrer les messages négatifs souvent perçus par les habitants des grands centres au sujet des régions.

« Mais c’est surtout pour porter le message que dans chacune des régions, nous sommes en action pour trouver des solutions pour contrer la pénurie de main-d’œuvre », dit-il.

On veut inverser un peu le message qui pourrait être plus négatif que finalement, il n’y a pas de main-d’œuvre, qu’il y a des problèmes démographiques, que c'est plus compliqué ou plus difficile pour une entreprise.

Jonathan Lapierre, maire, Municipalité des Îles-de-la-Madeleine