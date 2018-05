Pépin et Fortin décroche le contrat du centre multisport de Val-d'Or

Val-d'Or franchit une nouvelle étape dans son projet de Centre multisport.

Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Mardi soir, à la séance du conseil, la Ville a dévoilé l'identité de la compagnie qui a été sélectionnée pour la construction du complexe.

Il s'agit de Construction Pépin et Fortin de Val-d'Or, qui a été le plus bas soumissionnaire, avec un montant de près de 17 millions de dollars.

La Ville estimait à environ 15 millions de dollars les coûts du projet.

« C'est légèrement plus haut que les estimés. Le principal élément de cette différence entre les estimés et la soumission est apparue au niveau du métal, tout ce qui est charpente et structure. Les fournisseurs, mais aussi la menace de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis ont amené une très haute volatilité au niveau de l'acier et de l'aluminium et on en fait directement les frais », affirme Pierre Corbeil, maire de Val-d'Or.

Le complexe multisport sera adjacent à la Polyvalente Le Carrefour.

Les travaux de construction devraient débuter à la mi-juin et se terminer à la fin de l'été 2019.