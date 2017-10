Phénix : la lenteur du recrutement des fonctionnaires retraités inquiète

L'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IFPC) déplorent la lenteur du processus d'embauche des fonctionnaires retraités qui ont été sollicités pour aider à résoudre les problèmes liés au système de paie Phénix.

Quand les syndicats ont fait pression pour obtenir des ressources de la part du gouvernement afin de régler les problèmes liés à Phénix, ils espéraient que le processus d’embauche des fonctionnaires fédéraux à la retraite serait simplifié et surtout accéléré. Or, selon eux, il semble que ce ne soit pas toujours le cas.

René Pouliot est l’un de ceux qui ont été sollicités pour aider à régler les problèmes de Phénix. Il a passé plus de 30 ans de sa vie dans la fonction publique, notamment au service de la paie pour l’Agence du Revenu du Canada. Il a pris sa retraite en janvier 2016.

Il a soumis sa candidature le 26 mai dernier. Il a reçu un accusé de réception et depuis, malgré ses relances, aucune réponse. Une situation qui le rend perplexe.

« Si on me dit: "non merci, on n’a pas besoin", ça ne me dérange pas. Mais pourquoi il ne se passe rien pendant des mois? Ça me semble incroyable », s’est-il interrogé.

Je sais que dans la fonction publique, ça prend du temps de faire des embauches, mais je pense qu'avec un dossier comme Phénix, ça pourrait aller un peu plus vite. René Pouliot, fonctionnaire fédéral à la retraite

Cette situation préoccupe les syndicats.

« On entend des histoires que certaines personnes qui se portent volontaire pour aider ne recoivent pas d'accusé réception. On s'attendait à ce que le processus de sélection soit très rapide. Cela nous déçoit et cela nous fait peur parce qu'en fin de compte, ce sont les fonctionnaires qui ont des problèmes de paie, qu'on veut aider et en ce moment ils n'ont pas l'aide rapidement. », a déploré le vice-président de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, Stéphane Aubry.

Le vice-président exécutif régional de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, Greg McGillis, abonde dans le même sens.

« Il y a des problèmes et nous avons fait des interventions dans quelques cas », a expliqué Greg McGillis. « C'est troublant. Nous sommes dans l'urgence, j'imagine que les gestionnaires comprennent que c'est urgent de réembaucher le plus de monde possible pour régler les problèmes liés au système de paie Phénix. »

Malheureusement, nous avons entendu parler de gens qui veulent revenir, qui ont de l'expérience et n'ont pas été ré-embauchés. C'est étrange et très troublant. Greg McGillis, vice-président exécutif régional de l'Alliance de la Fonction publique du Canada

Trop de candidatures?

Une explication possible pour les délais dans le processus serait le nombre inattendu de candidatures reçues depuis le début des sollicitations. C’est du moins l’hypothèse qu’avance le vice-président régional du Syndicat des employés du solliciteur général, Yvon Barrière.

« [La] promotion au niveau des retraités [a été faite] de façon extrêmement vaste, en disant : [...] “ si vous avez un minimum d’expérience, on aimerait vous avoir ” [...] Ils sont vraiment désarmés face à cette situation-là », a-t-il avancé.

C'est le Conseil du Trésor qui, devant les problèmes de Phénix et la pénurie d'employés pour trouver de solutions, avait demandé au printemps dernier à l'Association nationale des fonctionnaires fédéraux à la retraite de solliciter ses membres pour venir prêter main-forte. Le gouvernement cherche, notamment, des conseillers en rémunération, des gens qui ont des connaissances dans le domaine de la paie et des spécialistes en informatique pour aider à résoudre les problèmes techniques du système Phénix.

En septembre, près de 3000 personnes avaient répondu à l’appel de candidatures de Services publics et Approvisionnement Canada.

Avec les informations de Florence Ngué-No