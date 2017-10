Plessisville : un appel à la fusion est lancé par des candidats

Jean-François Labbé et Serge Barthell font partie d'une équipe de sept candidats qui brigueront les suffrages à la Paroisse de Plessisville le 5 novembre. Leur équipe maintient qu'il subsiste un climat malsain depuis trop longtemps entre la Paroisse et la Ville de Plessisville.

Ainsi, ils comptent se faire élire afin qu'une étude sur un possible regroupement municipal soit entamée.

Il est selon eux inconcevable que ces deux entités municipales limitrophes continuent de se faire mutuellement la sourde oreille.

Leur objectif est de déloger le maire sortant, Alain Dubois.

« On m'a approché il y a un an et demi pour faire partie d'un comité avec des citoyens de la ville et de la paroisse, pour asseoir les deux municipalités à la même table afin de négocier de bonne foi. Et ça de se fait toujours pas après quarante ans. Un moment donné, c'est assez. »

Si on veut que nos jeunes restent dans nos régions. Il est temps de faire un changement. Serge Barthell, candidat au poste de conseiller du district 4

Le candidat à la mairie à la Paroisse de Plessisville, Jean-François Labbé, espère que cette étude permettra d'atteindre un compromis.

« Faire un bilan à jour, avec des chiffres, ça va nous permettre de prendre une meilleure décision. Est-ce mieux un regroupement municipal ou plutôt de négocier des ententes de bonne foi? », soulève-t-il.

Une réalité trop différente

En quête d'un troisième mandat, le maire sortant, Alain Dubois, persiste : la réalité de sa paroisse est trop différente de celle de la ville pour évoquer la possibilité d'une fusion.

« Nous ne sommes plus dans l'ère des fusions. On est plutôt dans l'ère des échanges et des ententes entre les municipalités afin d'être complémentaires », croit-il.

Il promet que la coopération entre les deux municipalité pourra continuer et s'accentuer s'il est réélu.