Plus de 150 000 personnes ont patiné sur la colline du Parlement

Le ministère du Patrimoine canadien a confirmé que 152 089 personnes ont patiné sur la patinoire de Canada 150 sur la colline du Parlement cet hiver.

Plus de 1000 heures de patinages ont été enregistrées par les responsables avant sa fermeture mercredi soir. Les installations seront complètement démantelées d'ici la fin mars.

« La forte utilisation de la patinoire Canada 150 est une bonne indication que les Canadiens et les visiteurs étaient ravis de sortir et de vivre une occasion unique de patiner sur la Colline du Parlement pour marquer la fermeture de Canada 150 », a déclaré une porte-parole du ministère par courriel.

Si la patinoire a attiré les foules, elle a également fait l'objet de railleries dans les derniers mois pour des coûts souvent jugés excessifs.

Lors du 20e « gala » des prix Teddy, la Fédération canadienne des contribuables lui a décerné le prix de la pire dépense de fonds publics de l'année par le gouvernement fédéral.

L'organisme estime à plus de 8,2 millions de dollars la facture payée par les contribuables canadiens pour son installation et son entretien. Le gouvernement fédéral affirme que la gestion de l'endroit se faisait de concert avec le Festival international de hockey d'Ottawa et qu'on s'attend à ce que les coûts soient en deçà du budget prévu. Le budget initial pour la construction était initialement estimé à 2,37 millions de dollars.

Notons par ailleurs que cette patinoire a également fait l'objet d'une plainte au Commissariat aux langues officielles en raison de l'absence de services en français.

Une fois la patinoire défaite, elle sera installée de façon permanente dans une communauté canadienne qui doit encore être choisie. Tous les matériaux seront donnés.