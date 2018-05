Plusieurs écoles en mauvais état dans la circonscription de Dubuc

L'état de certaines écoles situées dans le comté de Dubuc a été le sujet d'un échange à l'Assemblée nationale mardi après-midi entre le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, et le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx.

Sylvain Gaudreault déplore le fait que plusieurs écoles situées dans le Bas-Saguenay soient jugées en mauvais état et même en très mauvais état selon des données provenant du ministère.

Le ministre s'est défendu arguant que son gouvernement faisait tout ce qu'il devait pour améliorer la situation.

« On a fait le choix de s’occuper de l’entretien des écoles sur du long terme. On y investit des sommes supplémentaires [...] comme jamais ça n’a été fait. On a fait en sorte qu’on est capable d’évaluer ces écoles et d’identifier le déficit du maintien d’actifs dans chacune d’elle de façon uniforme, ce qui n’avait jamais été fait », soutient Sébastien Proulx.