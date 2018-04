Plusieurs millions de dollars pour les routes du Nord-du-Québec

La ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, était de passage dans le Nord-du-Québec pour diverses annonces concernant les infrastructures aéroportuaires et routières.

À Chibougamau, elle a d'abord annoncé la construction d'une nouvelle aérogare deux fois plus grande que les installations actuelles pour desservir le volume croissant de passagers qui transitent par la municipalité.

Cette annonce est assortie d'une enveloppe régionale de 65 millions de dollars qui prévoit également la construction d'un nouveau garage à Kuujjuarapik, la construction d'une aérogare et d'un garage à Salluit, ainsi que la réfection de la piste et l'ajout d'une voie de circulation à l'Isle-aux-Grues, près de Québec.La ministre a aussi profité de son passage dans la région pour annoncer des investissements de 55 millions de dollars dans le réseau routier du Nord-du-Québec.Entre autres, des travaux d'asphaltage seront réalisés sur une section de la route 113, entre Lebel-sur-Quévillon et Senneterre et entre Miquelon et Chapais.

Le déplacement de la route d'accès à l'aéroport de Matagami est prévu.