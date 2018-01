Port-Cartier : le poste de directeur des loisirs sera maintenu

À Port-Cartier, le conseil municipal revient sur sa décision d'abolir le poste du directeur du Service des loisirs après le départ à la retraite du directeur actuel, Christian Lepage, en février.

La salle du conseil municipal était pleine pour l'assemblée de janvier, lundi soir, et le maire Alain Thibault a dû réagir à plusieurs questions sur les changements envisagés dans l'organisation du Service de loisirs et de la culture.

Alain Thibault a reconnu que le conseil avait décidé de refaire ses devoirs dans le dossier.

On a décidé de lancer notre concours à l'interne où il y aurait un régisseur qui aurait la possibilité de devenir directeur s'il avait les qualifications nécessaires. À ce moment-là, il deviendrait directeur et puis les charges seraient séparées entre les deux autres régisseurs Alain Thibault, maire de Port-Cartier

Si cette solution est appliquée, le salaire d'un régisseur serait économisé et non celui du directeur du Service des loisirs et de la culture, tel qu'il avait été évoqué précédemment par le maire Alain Thibault.