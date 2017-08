Près d'un million de dollars pour un camion de pompier spécialisé à Moncton 

Le Service d'incendie demande 820 000$ pour l'achat d'un nouveau véhicule de sauvetage à la Ville de Moncton.

C’est la compagnie québécoise Techno-Feu qui aura répondu aux besoins de l’appel d’offres.

« Le problème avec votre véhicule [de sauvetage] aujourd’hui, c’est qu’on s’aperçoit qu’il y a de la fatigue au niveau de la structure », comme explique le chef du Service d’incendie, Éric Arsenault.

Le véhicule en question est utilisé par le Service d’incendie de Moncton depuis 2006.

Le camion de sauvetage actuel pourrait encore être utilisé pendant les quatre prochaines années, mais le Service d’incendie de la Ville de Moncton préfère prendre des précautions préalablement.

Plusieurs conseillers ont posé des questions concernant le prix jugé dispendieux du véhicule, bien que Éric Arsenault rappelle que celui-ci a été longuement négocié. Suite à de nombreuses consultations, près de 250 000 dollars auraient été économisés. Le chef du Service d’incendie réitère que cet achat pourrait permettre à la Ville de Moncton d’économiser au long terme.

« Quand on fait référence à ce véhicule là, c’est vraiment une grosse boîte à outils sur des roues et les pompiers ont besoin de toutes sortes d’outils spécialisés et c’est pas faisable d’avoir tous ces outils là dans nos cinq camions », réplique-t-il.

La proposition a été acceptée à l'unanimité par les membres du Conseil municipal.