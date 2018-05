Près de 1 M $ en dons au Parti progressiste-conservateur cette année

Le parti de Doug Ford a reçu plus de dons du public que les trois autres grands partis réunis.

Un texte de Claudine Brulé

Les plus récentes données d'Élections Ontario chiffrent à 954 970 $ le montant que le Parti progressiste-conservateur de l'Ontario a reçu en dons seulement pour l'année en cours.

Le parti pourrait même avoir reçu plus que le montant rapporté, puisque selon la loi, il n'est pas obligé de dévoiler les dons de moins de 100 $. Et c'est sans compter les montants que les partisans conservateurs ont donné aux candidats à la course à la chefferie plus tôt cette année.

Ensemble, les candidats ont recueilli 1,8 million de dollars pour mener leurs campagnes respectives.

Les libéraux arrivent loin derrière les conservateurs en matière de collecte de fonds, ayant amassé 488 542 $ en dons cette année. Suivent les néo-démocrates avec des dons cumulés de 317 305 $.

Plus tôt cette année, la chef du Nouveau Parti démocratique, Andrea Horwath, soulignait que son parti comptait le plus grand nombre d'individus qui avaient fait des dons, mais que les montants étaient moins élevés que pour les conservateurs par exemple.

Les dons au Parti vert de l'Ontario totalisent 128 376 $. Le parti ne compte aucun député élu, mais présentera des candidats dans l'ensemble des circonscriptions à l'élection de juin.