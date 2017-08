Près de 400 000 $ pour la gare de McAdam

Construite en 1900, la gare patrimoniale est maintenant un site historique provincial et national. L'investissement fédéral et provincial sera utilisé pour sa revitalisation.

« Cet investissement est particulièrement important alors que nous célébrons Canada 150, car la gare de McAdam a joué un grand rôle dans la formation du Canada en tant que pays », a déclaré le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, John Ames.

Parcs Canada investira 195 805 dollars dans le cadre du Programme national de partage des frais pour les lieux patrimoniaux. Ce programme a pour but de protéger les lieux historiques nationaux, les phares patrimoniaux et les gares ferroviaires patrimoniales.

La McAdam Historical Restoration Commission, qui gère et exploite la gare, investit 165 805 dollars.

Ce nouveau financement permettra de préserver l’un des joyaux patrimoniaux du Nouveau-Brunswick pour les générations à venir et d’aider à favoriser une économie locale saine et une industrie touristique florissante. Karen Ludwig, députée fédérale de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest

Par l’intermédiaire du Programme du patrimoine architectural, le gouvernement provincial investit 30 000 dollars en vue de restaurer le toit et les lucarnes rampantes de la gare.

« La McAdam Historical Restoration Commission apprécie la générosité et l’aide financière de Parcs Canada et du gouvernement du Nouveau-Brunswick, qui nous permettront d’effectuer les travaux de réparation et de restauration nécessaires à la gare de McAdam », souligne la présidente de la commission, Elsie Carroll.

La gare de McAdam

Située le long de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Maine, la gare a été commandée par le président du Chemin de fer Canadien Pacifique, Sir William Van Horne, et elle faisait partie de la ligne principale du Canadien Pacifique au Canada atlantique. À son apogée, la gare accueillait plus de 15 trains de voyageurs quotidiennement et sa salle à manger servait environ 1200 repas par jour.

Il n’y a plus de train de passagers qui s’arrête à la gare. Par contre, plusieurs trains de marchandises passent encore par McAdam.

Par ailleurs, la gare est aujourd’hui une attraction touristique importante pour la région. En 2016, 30 000 personnes ont visité la gare de McAdam.