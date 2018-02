Presse écrite : Facebook n’en a rien à foutre de ce qui se passe en Abitibi, dit Christine Moore

Les députés néodémocrates de la région, Christine Moore et Romeo Saganash, réclament une intervention rapide du gouvernement fédéral pour venir en aide à la presse écrite.

Un texte de Jocelyn Corbeil

Christine Moore et Romeo Saganash soutiennent ainsi l'initiative de membres de la presse écrite, qui ont interpellé le gouvernement Trudeau, la semaine dernière.

Ils souhaitent des mesures concrètes pour soutenir les médias écrits qui traversent une crise sans précédent.

« On a besoin d'aide immédiate que ce soit dans le prochain budget ou dans des mesures spéciales, le gouvernement est libre de choisir la manière qu'il veut, ce que je lui demande c'est d'agir immédiatement et de ne pas attendre qu'il soit trop tard, parce qu'il y a vraiment plusieurs médias qui sont menacés de fermeture », dit la députée d'Abitibi-Témiscamingue, Christine Moore.Elle soutient d’ailleurs que le gouvernement fédéral doit revoir ses investissements en publicité où les géants du web comme Facebook et Google sont trop souvent favorisés au détriment de la presse écrite locale.« On ne se le cachera pas, Facebook n'en a rien à foutre de ce qui se passe en Abitibi et si tout le budget de publicité du gouvernement va uniquement à Facebook et pas à des organismes d'information régionaux, il n'y en aura plus d'information régionale », se désole-t-elle.