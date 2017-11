Priorité aux tramways sur la rue King : des contraventions à partir d'aujourd'hui

Les conducteurs qui ne respectent pas la nouvelle signalisation sur une partie de la rue King, où la priorité est maintenant accordée aux tramways, seront dans la mire des policiers.

Une semaine après la mise en place du projet pilote afin de réduire les embouteillages sur une des rues principales de la ville, les policiers, qui émettaient jusque-là des avertissements, commenceront à donner des contraventions dès lundi.

Les règles ont changé pour les automobilistes qui circulent entre les intersections des rues Bathurst et Jarvis. Ceux-ci peuvent circuler, mais seulement un coin de rue à la fois. La nouvelle signalisation les oblige à tourner immédiatement à droite ou à gauche.

La ville de Toronto a lancé un projet pilote, d'une durée d'un an, afin de diminuer les embouteillages pour donner la priorité aux tramways. La rue King est la ligne en surface la plus achalandée de la Commission de transport de Toronto (CTT) avec 65 000 usagers par jour.

Ceux qui ne respectent pas la nouvelle signalisation recevront une contravention de 110 $ ainsi que deux points d'inaptitude.

Je pense que le projet est un succès, les automobilistes ne vont pas nécessairement être d'accord avec moi, mais le projet n'est pas pour eux, mais pour les usagers du transport en commun, pour leur permettent de circuler plus facilement dans le centre-ville de Toronto.

Gunjun Suri et son conjoint habitent un logement situé sur la rue King à l'intersection de la rue John. Depuis une semaine, elle se réjouit de cette initiative. La femme utilise chaque jour le tramway 504 pour se rendre au travail. La différence est énorme, selon elle.

Il y a beaucoup moins de circulation sur la rue King, je me rends au travail deux fois plus vite avec ce projet pilote, c'est génial!

La direction de la Commission des transports de Toronto dresse également un bilan positif, une semaine après la mise en place du projet pilote.

La plupart des gens m'ont dit que c'était plus rapide de se déplacer et que c'était beaucoup plus fiable alors je suis très heureux de cette première semaine.

Andy Byford, PDG de la Commission des transports