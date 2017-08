Prix sur le carbone : le Nouveau-Brunswick pressé de partager son plan

Des groupes environnementaux et industriels urgent le premier ministre Brian Gallant à dévoiler son plan sur la tarification du carbone l'an prochain. Huit mois se sont écoulés depuis que le premier ministre Gallant a dit vouloir « un peu plus de temps » pour introduire une tarification sur le carbone.

Qu’ils soient opposants ou en faveur d’une tarification sur le carbone, plusieurs groupes affectés par cette mesure réclament plus de transparence de la part du gouvernement Gallant. Trop peu d'informations existent pour se préparer, déclarent-ils

Le premier ministre a dévoilé son plan sur le climat il y a huit mois, annonçant notamment une tarification sur le carbone qui viserait à réduire les émissions de CO2.

Le plan ne précisait toutefois pas si le Nouveau-Brunswick comptait imposer une taxe sur le carbone, ce qui augmenterait les prix aux consommateurs à la pompe, ou s’il créerait un système de plafonnement et d’échange (« cap and trade »), entraînant une hausse de prix indirecte axée sur les entreprises émettrices de carbone.

Selon Brian Gallant, la province utiliserait les revenus de ce programme pour lutter contre les changements climatiques, ou mitiger leur impact.

Opposants et partisans veulent des prévisions

Le Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick soutient ce genre de tarification, contrairement à Manufacturiers et Exportateurs du Canada, une organisation industrielle qui s’oppose au projet. Pourtant, ils s’entendent tous deux sur le besoin d’informer ceux qui seront affectés par les mesures.

D’un côté, je suis sensible aux complexités, mais d’un autre, je pense qu’il est temps que le gouvernement du Nouveau-Brunswick partage ses progrès, et nous éclaire un peu sur où il en est, et à quelles questions complexes il fait face.

Lois Corbett, directrice générale du Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick