Promotion Saguenay devra dévoiler le contrat de Ghislain Harvey

Promotion Saguenay dispose de 60 jours pour trouver le ou les contrats d'engagement de son président directeur général, Ghislain Harvey, selon une décision rendue par la Commission d'accès à l'information.

Cette exigence survient après le dépôt d'une requête par la conseillère municipale de l'Équipe du renouveau démocratique (ERD), Christine Boivin, qui souhaitait connaître les conditions d'embauche de M. Harvey.

Or, lors des audiences de la Commission, Promotion Saguenay a admis que ces documents étaient introuvables.

En entrevue à Café, boulot, Dodo, Christine Boivin a mentionné que sa demande était tout à fait justifiée. Elle attend de savoir si ces contrats seront retrouvés. « On va quand même attendre l’ordonnance, et après ça, on va suivre certaines procédures », explique-t-elle.