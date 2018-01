Québec accorde plus de 3 M$ sur 4 ans pour faire rayonner la région de l'Outaouais

Le gouvernement du Québec accorde une aide de plus de 3 063 077 $pour financer 21 projets dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR). De cette somme, 1,94 million de dollars seront engagés en 2018. C'est le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, et ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux qui en a fait l'annonce à Chelsea.

Les projets ont été choisis par un comité directeur régional mis en place par le gouvernement.

Les priorités identifiées par ce comité pour l'Outaouais sont:

Contribuer à l'arrimage des développements urbains et ruraux et encourager la diversification économique et l'innovation

Assurer le transport des personnes et la mobilité durable sur tout le territoire

Aider l'Outaouais a être plus concurrentielle vis-à-vis son voisin ontarien, et améliorer l'offre touristique

Protéger l'environnement et améliorer la gestion des matières résiduelles

Un projet soumis par la Ville de Gatineau visant à comparer le traitement des déchets ultimes en Outaouais à ce qui se fait dans la région d'Ottawa afin d'optimiser ce traitement reçoit 161 416 $ sur quatre ans.

Un peu plus de 120 000 $ sur deux ans sont octroyés pour la réalisation de plans d'aménagement des centres villageois de Chelsea, Wakefield, Sainte-Cécile-de-Masham, Notre-Dame-de-la-Salette, Quyon, Poltimore et Saint-Pierre-de-Wakefield.