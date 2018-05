Québec pourra aider les travailleurs saisonniers qui subissent les effets du « trou noir »

Le ministre québécois du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité, François Blais, confirme que Québec pourra soutenir les industriels de la pêche et les travailleurs saisonniers pendant la période où les travailleurs ont épuisé leurs prestations d'assurance-emploi et où le travail n'a pas encore repris.

Un texte de Martin Toulgoat, avec la collaboration de Brigitte Dubé

M. Blais était à Gaspé, mercredi, pour participer à la première rencontre de la Table régionale de concertation pour le travail saisonnier.

Ottawa a versé 6,4 millions de dollars au provincial pour supporter les travailleurs saisonniers. Cette somme pourrait servir, par exemple, à offrir de la formation aux employés à la suite de leur saison pour qu'ils puissent augmenter le nombre de semaines travaillées et obtenir leurs prestations d'assurance-emploi.

Pouvoirs limités

Le ministre reconnaît toutefois que les pouvoirs de Québec sont limités, alors que l'assurance-emploi et la gestion des zones et des quotas de pêche sont de compétence fédérale.

« C’est une décision politique qui a été prise par le gouvernement fédéral lors de son dernier budget, de ne pas modifier pour le moment son programme d’assurance-emploi, mais de répondre à des situations que vivent le Québec et les provinces maritimes notamment », a mentionné le ministre Blais.

Pour sa part, la préfète de la MRC du Rocher-Percé, Nadia Minassian, souhaite que Québec et Ottawa assouplissent leurs règles concernant le travail saisonnier.

Participant ce matin à cette table de concertation, elle a dit souhaiter notamment un assouplissement dans les secteurs dont le fonctionnement saisonnier dépend de lois et de l'état d'une ressource. « Les secteurs des pêches, de la forêt, de l’agriculture sont réellement des secteurs saisonniers qui sont régis par des lois qui nous empêchent de pouvoir continuer à exploiter après certaines périodes », a-t-elle plaidé auprès du ministre.