Québec prêt à prolonger la route 138 s'il s'entend avec les Innus

Le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcand, espère pouvoir s'entendre rapidement avec la communauté innue d'Unamen Shipu afin d'amorcer cet été les travaux de déboisement pour le prolongement de la route 138, entre Kegaska et La Romaine.

Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Pierre Arcand soutient que des négociations ont lieu avec la communauté innue « à propos des emplois » et que les travaux pourront commencer « dès cet été », une fois ces négociations terminées.Le chef de la communauté d'Unamen Shipu, Bryan Mark, affirme que sa communauté n'a pas été contactée par le gouvernement et qu'aucune offre n'est sur la table pour le moment. Par contre, il affirme avoir été invité à l'Assemblée nationale, le 7 juin, avec d'autres acteurs de la Basse-Côte-Nord, pour discuter du dossier du prolongement de la route 138.

Pour commencer à partir de Kegaska et d'aller vers La Romaine, nous, sur le plan financier, on est prêt à commencer.

Selon le ministre, une somme de 250 millions de dollars est déjà disponible pour mener à bien le projet. Il indique vouloir prolonger la route « par étape ». « Il y aura un deuxième 250 millions qui va se faire, et un troisième, explique-t-il. On va terminer au fil des prochaines années. »

Fin de tournée

Le ministre Pierre Arcand a fait ces déclarations alors qu'il terminait vendredi dernier une tournée de quatre jours en Basse-Côte-Nord.

Il regrette de ne pas avoir pu effectuer une tournée plus tôt dans son mandat. « Ce sont toujours des enjeux de temps », selon lui.

Quand on va me parler de quelque chose, que soit le maire Randy Jones ou encore madame Beaudoin, la nouvelle mairesse de Blanc-Sablon, bien au moins je vais savoir de quoi on parle.

Pierre Arcand, ministre responsable de la Côte-Nord