Québec veut simplifier la vente d'alcool

Le ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux, a présenté mercredi un projet de loi visant à moderniser l'encadrement de la vente d'alcool au Québec. Le projet est présenté comme aidant à « simplifier la vie des gens » et des détenteurs de permis, et devrait être doublé de mesures pour favoriser une « consommation responsable ».

Le nouveau projet de loi, dévoilé lors de la période des questions à l'Assemblée nationale, ratisse large.

On propose ainsi de modifier la liste des permis disponibles pour la vente de boissons alcoolisées, en y retirant certains permis, mais surtout en y ajoutant une catégorie pour les événements où la vente d'alcool n'est pas la vocation principale, comme les festivals.

On évoque également des permis saisonniers, ce qui pourrait être avantageux pour les lieux de villégiature qui ne sont pas exploités à l'année longue, par exemple.

Heures et dispositions assouplies

Parmi les autres changements envisagés, on note la possibilité, pour des mineurs accompagnant leurs parents, de demeurer jusqu'à 23 h sur les terrasses d'endroits où l'on vend de l'alcool, comparativement à la limite actuelle de 20 h.

Le gouvernement suggère enfin d'abaisser à 7 h l'heure minimale où la vente d'alcool serait permise en épicerie, plutôt qu'à 8 h en ce moment.

En vertu du nouveau régime, il serait aussi légal de consommer de l'alcool, en restaurant, sans devoir aussi consommer un repas.

Au dire du ministre Coiteux, la loi actuelle « date de la prohibition », et doit donc être modernisée.

Une formation sur la consommation responsable

Si les modifications avancées ont l'heur de plaire au milieu de la restauration, la disposition consistant à obliger les employés de ces restaurants et bars à suivre une formation sur la consommation responsable fait plutôt grincer des dents.

Aux yeux de François Meunier, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l'Association des restaurateurs du Québec, cette mesure est « disproportionnée », d'autant plus que le secteur des services est aux prises avec une pénurie de main-d'oeuvre et que plusieurs employés sont souvent des étudiants, ou encore des travailleurs saisonniers.

Rien ne garantit, pour l'instant, que cette modernisation souhaitée par le gouvernement Couillard aille de l'avant, en raison des élections prévues en octobre.

Avec les informations d'Alex Boissonneault