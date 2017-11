Quelle ville inspire les trois candidats à la mairie de Québec?

À moins de deux semaines des élections municipales, Radio-Canada a demandé à Anne Guérette, Régis Labeaume et Jean-François Gosselin quelle ville les inspire le plus à l'international. Voici leur ville modèle.

Un texte de Charles D’Amboise

Anne Guérette : Copenhague (Danemark)

Bien qu’elle ait un faible pour Berlin et San Francisco, la chef de Démocratie Québec a été marquée l’an dernier par un voyage à Copenhague. Pour l'occasion, Anne Guérette faisait partie d’un groupe d’architectes canadiens qui ont rencontré des professionnels danois des domaines de l’architecture et de l’urbanisme.

Mme Guérette trouve inspirant le pouvoir d’attraction de Copenhague. « C’est tellement une ville qui est agréable à vivre que près de 1000 personnes y débarquent chaque mois. Ils sont pris avec un problème d’attractivité », lance la candidate à la mairie.

Le secret? « L’urbanisme, à Copenhague, fait en sorte que le citoyen est placé au centre de tout, analyse Anne Guérette. C’est une métropole qui a été créée pour les gens. Pour un être humain, il n’y a rien de plus attractif qu’un autre être humain. La Ville a par exemple créé des pistes cyclables dotées de deux voies dans chaque direction pour que les gens « puissent rouler côte à côte ». Résultat : 64 % des citoyens voyagent aujourd’hui à vélo.

Architecte de formation, Mme Guérette admire la grande place que les Danois accordent à l’architecture, qui contribue au mieux-vivre de ses citoyens. « Les architectes gagnent leur vie à 80 % avec des concours d’architecture. C’est une ville foisonnante de créativité », soutient-elle.

Selon l’aspirante mairesse, ces mesures qui touchent l’urbanisme, le design et l’aménagement du territoire peuvent attirer de nouveaux travailleurs et, ultimement, apaiser les problèmes de main-d’œuvre à Québec. « En s’inspirant d’une ville basée sur le mieux-vivre, on va intéresser la jeunesse à venir s’installer ici », conclut-elle.

Régis Labeaume : New York (États-Unis)

Régis Labeaume choisit pour sa part New York sans hésiter, notamment parce que la Grosse Pomme est un modèle de développement à long terme, selon lui. Le maire sortant ne cache pas son admiration pour les bâtisseurs de cette métropole, qui ont dû faire preuve d’audace dans leurs idées de grandeur.

« Il y a tout un génie derrière la construction de Central Park. Il fallait vraiment avoir de la vision », souligne M. Labeaume, qui lit actuellement sur le célèbre parc créé en 1857.

Autre point inspirant, New York a plusieurs visages, qu’il soit question du quartier Soho ou encore du multiculturalisme développé au fil des années dans ses différents secteurs. « Ce que j’aime, c’est d’aller d’un quartier à l’autre », confie le maire sortant, qui croit pertinent de s’inspirer de ces changements d’univers pour une ville à plus petite échelle comme Québec.

La plus grande ville des États-Unis est également une fibre inspirante pour le maire sortant en raison de Broadway. Les travaux du théâtre Le Diamant étant entamés, le maire sortant souligne que le nouveau visage de la Place D’Youville pourrait certainement s’inspirer des grandes idées de NYC.

« À Place D’Youville, quand ça va démarrer avec Le Diamant, on va avoir comme un square culturel. À New York, il y a des concentrations comme ça, raconte-t-il. On voulait une horloge comme la Grand Station à Place D’Youville. C’est un peu raté. […] On veut l’enlever et on voudrait que ce soit urbain. L’objectif, c’est de donner un "oumph" new yorkais. C’est un peu ça le sentiment », affirme-t-il.

Jean-François Gosselin : Seattle (États-Unis)

Pour le chef de Démocratie 21, Seattle - la ville la plus populeuse de l’État de Washington - est un exemple d’agglomération « où tous les jeunes rêvent d’habiter » en raison de la qualité de vie qu’elle offre. Comme à Québec, les citoyens jouissent d’une proximité avec la nature qui « permet de se rendre en forêt en moins de 20 minutes ». « Ce n’est pas que du béton », explique le candidat à la mairie.

Alors que la ville de Seattle est entourée de cours d’eau. Jean-François Gosselin salue la présence de nombreux ponts qui permettent aux automobilistes de circuler entre le centre-ville et les banlieues riveraines.

Le chef de Québec 21 voit aussi d’un bon œil la récente conversion du pont Evergreen Point en pont flottant, le plus long du genre au monde. La refonte de la structure, qui s’étend désormais sur 2350 mètres, a été achevée l’an dernier et a nécessité des investissements de 5,9 milliards de dollars. On peut y circuler en voiture, à vélo et à pied.

Selon M. Gosselin, ces conditions propices au bien-être des citoyens ont créé une « culture entrepreneuriale ». « Les entreprises savent qu’ils vont trouver une main-d’œuvre spécialisée. On a les mêmes conditions à Québec. Il suffit maintenant d’avoir un leadership politique », indique-t-il.

Qui plus est, M. Gosselin se dit impressionné par le réseau de transport de Seattle, autant pour les automobilistes que pour les usagers du transport en commun. La quasi-totalité des quartiers se parcourt à pied et le réseau de métro et d’autobus se démarque pour une ville qui compte un plus de 3 millions d’habitants sur son territoire métropolitain.

« Ça nous prend un réseau de transport performant à Québec. Si on veut avoir des investissements, des entreprises. Il faut que les gens puissent se déplacer [comme à Seattle] », assure l’aspirant maire.

Avec la collaboration de Stéphanie Tremblay, Fanny Samson et Louise Boisvert