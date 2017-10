Réjean Porlier, maire sortant de Sept-îles, lance son programme électoral

Le maire sortant de Sept-Îles, Réjean Porlier, a choisi l'aéroport pour lancer son programme électoral en vue de l'élection du 5 novembre.

Celui qui sollicite un second mandat rappelle l'importance de l'aéroport comme outil de développement économique. Or ce service essentiel est devenu inopérant, selon lui, et il faut sortir du modèle actuel.

On le dit depuis des décennies : le prix des billets d'avion est beaucoup trop cher. Réjean Porlier, candidat à la mairie de Sept-Îles

L'Union des municipalités du Québec travaille le dossier avec les villes éloignées et Réjean Porlier est confiant de le voir progresser. « J'ai la réelle impression qu'on va parvenir à quelque chose d'intéressant. »

La place des citoyens dans la municipalité constitue un élément central de son programme. Le forum citoyen sur la qualité de vie, par exemple, a permis de partager une réflexion avec le public.

S'il y a un aspect sur lequel il faut qu'on travaille aujourd'hui, c'est toute la question du logement à prix abordable. C'est l'élément-clé de la suite des choses. Réjean Porlier, candidat à la mairie de Sept-Îles

Réjean Porlier estime que le prix du logement est un facteur d'attraction et de rétention important pour les nouveaux arrivants.

Pour assurer la diversification économique, il souhaite notamment que Sept-Îles se munisse d'un espace permettant aux entrepreneurs de partager leurs idées et leurs ressources.

