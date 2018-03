Réjeanne Caron sera la candidate conservatrice dans Saint-Boniface-Saint-Vital en 2019

Le Parti conservateur du Canada sera représenté par Réjeanne Caron dans la circonscription de Saint-Boniface-Saint-Vital lors des prochaines élections fédérales de 2019.

Femme métisse et mère de famille, Réjeanne Caron est agente de police et compte 23 ans d'ancienneté au Service de police de Winnipeg. Elle y travaille actuellement comme coordonnatrice à la sécurité au centre-ville.

Mme Caron a remporté l'investiture conservatrice dans la circonscription de Saint-Boniface-Saint-Vital.

« Les gens me demandent pourquoi je me présente comme candidate à une élection, je leur dis, comme mère d'une jeune fille, je veux qu'elle ait un bel avenir, prospère, sécuritaire, rempli de possibilités et d'égalité. Je souhaite cet avenir à tous les Canadiens », déclare-t-elle dans son communiqué de campagne.