Remaniement à Ottawa : Dominic LeBlanc devient ministre des Affaires intergouvernementales

Le ministre acadien Dominic LeBlanc quitte le ministère des Pêches et des Océans pour devenir ministre des Affaires intergouvernementales du Canada. Il a été assermenté lors d'un remaniement ministériel annoncé par le premier ministre Justin Trudeau à Ottawa mercredi matin.

Il sera remplacé aux Pêches par un député de Vancouver, Jonathan Wilkinson.

Le ministre LeBlanc aura un plus grand rôle au sein de l'équipe Trudeau alors qu'un nouveau gouvernement hostile à certaines de ses politiques est arrivé au pouvoir en Ontario et que des élections au Québec et en Alberta pourraient encore changer l'équilibre des relations fédérales-provinciales.

Les Affaires intergouvernementales étaient jusqu'ici assumées par Justin Trudeau lui-même,

Le premier ministre procède à un remaniement pour mieux se préparer aux prochaines élections, selon les analystes. Le scrutin fédéral doit avoir lieu en octobre 2019.

Dominic LeBlanc était ministre des Pêches depuis mai 2016. Il a eu à gérer un dossier difficile au cours des derniers mois, celui de la protection des baleines noires touchées par une hécatombe dans le golfe du Saint-Laurent l'an dernier : 12 baleines ont été trouvées mortes, ce qui a amené Pêches et Océans Canada à fermer des zones de pêche dans le golfe le printemps dernier. Ces mesures avaient été décriées par des organisations de pêcheurs.

Dominic LeBlanc représente Beauséjour, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, une circonscription qui compte de nombreux pêcheurs.

Plus de détails à venir