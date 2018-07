Remaniement ministériel à Ottawa : des changements pour les Autochtones

En prévision des prochaines élections fédérales, le premier ministre Justin Trudeau a procédé à un remaniement de son Conseil des ministres. Certains changements ont lieu pour les ministères chargés des questions autochtones.

Carolyn Bennett conservera le ministère des Relations Couronne-Autochtones, mais elle perd celui des Affaires autochtones et du Nord. C’est plutôt le ministre néo-brunswickois Dominic Leblanc, anciennement ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne qui la succèdera à ce poste. Il sera également responsable des Affaires intergouvernementales et du Commerce intérieur.

Jane Philpott conservera pour sa part les rênes du ministère des Services aux Autochtones.

Lors du précédent remaniement ministériel, en août 2017, le ministère des Affaires autochtones avait été scindé en deux, à savoir le ministère des Services aux Autochtones et celui des Relations Couronne-Autochtones. Le premier concerne les questions liées au bien-être des Autochtones, dont la santé et l’eau potable, tandis que le deuxième porte sur les droits issus des traités.