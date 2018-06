Saint-Boniface : un bref profil statistique de la circonscription

À l'approche de l'élection partielle de Saint-Boniface, qui aura lieu le 17 juillet, on s'intéresse au profil démographique de cette circonscription provinciale. En bref, le quartier compte près de 53 % de femmes, un âge médian de 41 ans et 27 % de la population a le français comme langue maternelle, selon les données disponibles.

Le Bureau des statistiques du Manitoba (BSM) prépare, pour chaque division électorale de la province, un profil basé sur les données des recensements de Statistique Canada. Les données présentées ici pour Saint-Boniface sont les dernières en date, et s'appuient sur le recensement de 2011*, ce qui signifie qu’il y a peut-être eu quelques variations depuis.

La circonscription, qui compte 21 190 habitants, est délimitée par la rivière Rouge à l’ouest, la rue Mission au nord, le boulevard Lagimodière à l’est, et les rues Harrowby et Lachance au sud. Le BSM la découpe en quatre sous-parties.

L’âge médian pour Saint-Boniface est de près de 41 ans. Autrement dit, la moitié de la population a plus de 41 ans, et l’autre moitié est moins âgée. C’est légèrement plus élevé que pour l’ensemble de la province, qui compte un âge médian de 38 ans.

Le groupe d’âge le plus représenté est celui des 25-54 ans.

La catégorie des 0-14 ans présente le plus grand écart par rapport à l’échelle provinciale, mais on note également des différences importantes selon les zones de la circonscription. Par exemple, la partie A de Saint-Boniface compte 17,3 % de 0-14 ans, contre 10,7 % dans la zone B.

La circonscription compte un peu plus de 52 % de femmes contre près de 48 % d’hommes. L’âge médian chez les femmes est de 42 ans. Il est de 39 ans chez les hommes.

Langues

L'anglais est la langue maternelle de 63,2 % de la population, et 27 % a le français comme langue maternelle.

Pour ce qui est des langues non officielles, environ 1,1 % des habitants ont déclaré l’allemand comme langue maternelle, et 0,9 % le tagalog.

Ces données diffèrent si on regarde plutôt la langue qui est la plus souvent parlée à la maison : l’anglais monte alors à 79 % et le français, à 17,4 %.

37 % des gens de Saint-Boniface déclarent par ailleurs avoir une connaissance à la fois de l’anglais et du français.

Autres observations

Les familles ont en moyenne 1 enfant, ce qui est légèrement en dessous de la moyenne provinciale (1,2). Et les foyers comptent en moyenne 2 personnes.

Pour ce qui est du statut conjugal (pour les plus de 15 ans), la circonscription compte un peu plus de personnes non mariées (54 %), que de personnes mariées ou conjoints : 46 %.

*La prochaine version de ce profil du Bureau des statistiques du Manitoba, qui sera basée sur le recensement de Statistique Canada de 2016, sera préparée lorsque les nouvelles frontières de la circonscription entreront en vigueur, explique Élections Manitoba. La Commission manitobaine de la division électorale a publié un rapport en ce sens le mois dernier.

Avec des informations de Martin Bruyère et Camille Gris Roy