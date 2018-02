Saint-Boniface, un siège convoité après le départ de Greg Selinger?

Greg Selinger a annoncé sa démission de l'Assemblée législative mardi, et certains annoncent déjà leur canditature pour l'élection partielle à venir dans la circonscription de Saint-Boniface, au Manitoba.

Le député néo-démocrate Greg Selinger, qui représente Saint-Boniface depuis près de 20 ans, a annoncé mardi qu'il quittera son siège le 7 mars. Selon la loi provinciale, une élection partielle devra être déclenchée dans les six mois qui suivront son départ.

Le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, qui ne détient pas de siège à l'Assemblée, envisage sérieusement se présenter.

Il souligne que pour les libéraux, remporter un siège supplémentaire permettrait de devenir un parti officiel à l'assemblée.

Ça change notre rôle dans la Chambre aussi, on pourrait avoir un plus grand rôle [dans les] comités, [poser] plus de questions.

Dougald Lamont, chef du Parti libéral du Manitoba