Saint-Joseph-de-Madawaska aura un nouveau centre communautaire et une caserne

La municipalité annonce que les citoyens de Saint-Joseph-de-Madawaska jouiront d'une nouvelle caserne de pompiers, ainsi qu'un nouveau centre communautaire.

« Cet investissement permet de créer des emplois à l’échelle locale et d’assurer la prestation de services d’incendie essentiels [...] », a fait savoir Fancine Landry, ministre du Développement économique, par voie de communiqué.

Celle-ci assure également que l’installation profitera notamment à des organismes et groupes communautaires.

Un établissement qui arrive à point pour la communauté qui n’avait plus de centre communautaire depuis dix ans. « La communauté [...] a travaillé sans relâche au cours des dernières années pour réaliser ce projet, qui permettra aux gens de se réunir et qui leur donnera accès à des services supplémentaires », soutient Mme Landry.

« De bonnes infrastructures de loisirs contribuent à bâtir des communautés inclusives, où les familles peuvent s’amuser et passer du temps ensemble », croit pour sa part le député fédéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault.Dans le même communiqué, on souligne également que la caserne actuelle est devenue trop petite pour ses pompiers.« La caserne actuelle est trop petite et il arrive parfois qu’un camion doive être laissé à l’extérieur de la caserne », a dit le chef du service d’incendie de Saint-Joseph de Madawaska, Yvan Levesque. M. Lévesque est persuadé que le nouveau centre permettra de mieux former le personnel et que cela « aura un effet positif sur [la] capacité à assurer la sécurité des résidents ».Ces constructions seront rendues possibles grâce à un investissement de 1,25 million de dollars des gouvernements provincial et fédéral. La province investit 800 000 dollars et le fédéral lui, 450 000 dollars.Les travaux de construction devraient commencer au printemps 2018.