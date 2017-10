Saint-Pascal, entre développement et besoin de main-d'œuvre

Saint-Pascal est la deuxième municipalité la plus populeuse de la MRC de Kamouraska. Souvent comparée à La Pocatière, elle cherche à se démarquer afin d'attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux citoyens. Deux candidats se disputent la mairie : le maire sortant Rénald Bernier et l'ex-directeur des travaux publics de la municipalité, Clermont Desgagnés.

Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

Le développement du parc industriel est primordial pour Saint-Pascal. C'est l'un des enjeux principaux de cette campagne.

Qui dit développement du Parc industriel dit inévitablement construction résidentielle puisque que le nombre de résidences disponibles n'est pas très élevé dans la municipalité. De plus, comme partout ailleurs, le vieillissement de la population force Saint-Pascal à trouver des solutions pour adapter les infrastructures aux aînés.Nous avons posé quatre questions aux candidats à la mairie:

Voici leurs réponses :

Rénald Bernier (maire sortant), économiste de formation.

La population de la région vieillit : quels sont vos plans pour adapter la municipalité à cette nouvelle réalité?

« On a quand même de beaux outils. En ce qui a trait au logement, on a trois maisons pour personnes âgées très sécuritaires. On a aussi des services de santé comme le CLSC qui sont présents. Il faut surtout qu'on s'assure qu'il y ait un milieu de vie sécuritaire pour eux. »

Il y a une pénurie de main-d'œuvre partout au Québec. Comment attirer des travailleurs à Saint-Pascal?

Un des éléments qui peut régler ce problème-là, c'est l'immigration. Il faut trouver une façon d'attirer les nouveaux arrivants chez nous. On a aussi un projet de marketing territorial avec la MRC. Rénald Bernier, candidat à la mairie de Saint-Pascal

Rénald Bernier ajoute qu'il n'y a pas de formule magique sur cet enjeu. Comme toutes les municipalités du Québec s'arrachent les travailleurs, il faut faire preuve d'originalité. « Le défi, c'est d'aider les entreprises à moderniser leur offre pour attirer les travailleurs. »

Quel rôle doit jouer Saint-Pascal au sein des organismes de la région? (MRC, CDC, SADC, etc.)

« Si on ne veut pas que nos dossiers demeurent sur la tablette, il faut être présent. Je compte bien continuer d'être aussi présent pour que Saint-Pascal ait sa voix au chapitre. Mais pour que nos dossiers avancent, il faut savoir être un leader. Je pense avoir prouvé que je suis capable d'en être un au cours des dernières années. Parce que oui, des fois, il faut savoir mettre son poing sur la table. »

Si vous êtes (ré)élu, quelle sera votre priorité au jour 1?

« Je veux compléter le plan stratégique de développement 2014-2019 qui avait été entériné par le conseil municipal. Ça veut dire un nouveau quartier résidentiel. Ça veut dire amorcer une planification pour l'amélioration des routes rurales. La mise aux normes du parc immobilier de la ville et la consolidation des services de proximité sont aussi à mon agenda, c'est certain. »

Clermont Desgagnés, ex-directeur des travaux publics à Saint-Pascal

La population de la région vieillit : quels sont vos plans pour adapter la municipalité à cette nouvelle réalité?

« Je veux les consulter pour savoir ce qu'ils veulent. C'est important qu'ils se sentent écoutés dans leur propre milieu de vie », tranche-t-il. « On veut briser l'isolement en créant des ponts entre les générations, aussi. Le plus important, c'est de stabiliser l'offre en soins de santé. Ça, j'y veillerai. »

Il y a une pénurie de main-d'œuvre partout au Québec. Comment attirer les travailleurs à Saint-Pascal?

« Il faut que Saint-Pascal soit beaucoup plus agressive dans son approche pour attirer les jeunes familles et la main-d'œuvre. Je vais promouvoir la qualité de vie qu'on ne trouve qu'en région. Je veux aussi qu'une version anglaise du site Internet voit le jour afin d'envoyer un message d'ouverture aux travailleurs d'autres provinces ou d'autres pays. »

Lévis est arrivé avec un plan pour donner une subvention aux jeunes qui viennent s'installer chez eux. Ils octroient 5000 $ aux jeunes qui arrivent. On pourrait faire des choses comme ça à Saint-Pascal. Clermont Desgagnés, candidat à la mairie de Saint-Pascal

Quel rôle doit jouer Saint-Pascal au sein des organismes de la région? (MRC, CDC, SADC, etc.)

« Je pense que Saint-Pascal devrait être beaucoup plus affirmative dans ses relations avec les instances régionales. On est ouvert, moi et mon équipe, à collaborer avec les instances à condition qu'il n'y ait pas de transfert de responsabilités aux villes. Mais je trouve que les maires acceptent trop souvent des décisions déjà prises. Quand on n'est pas d'accord, on devrait se lever et étudier les dossiers davantage. »

Si vous êtes (ré)élu, quelle sera votre priorité au jour 1?

« Nous, on s'engage à rendre le conseil municipal plus transparent et plus à l'écoute de la population. Notre slogan de campagne, c'est : "Enfin, une équipe à votre écoute". »

Six personnes se sont jointes à l'équipe de Clermont Desgagnés pour occuper les postes de conseillers, dont l'ancien propriétaire de la concession Kamouraska Chrysler, Daniel Beaulieu.