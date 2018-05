Sans le sou? La taxe scolaire peut être reportée, rappelle la ministre

Certains propriétaires de maisons valant plus de 3 millions de dollars qui disent ne pas pouvoir payer l'augmentation de la taxe scolaire peuvent toujours reporter leur paiement, a rappelé la ministre des Finances de la province devant un tollé de centaines de propriétaires.

L'augmentation annoncée dans le dernier budget, qui varie de 0,2 à 0,4%, est passée inaperçue jusqu’à tout récemment. Les propriétaires d'une maison évaluée à plus de 3 millions de dollars devront payer une taxe qui peut désormais atteindre 3 % de la valeur de la propriété.

De nombreux propriétaires dans des quartiers coûteux de Vancouver dénoncent cette mesure qu'ils jugent injuste. La ministre des Finances demeure inflexible, et rappelle que certains résidents peuvent reporter le paiement et payer la taxe lors de la revente de la propriété.

Cette mesure qui permet de reporter le paiement ne s’applique toutefois pas à tous. Pour se qualifier, un propriétaire doit être veuf, hadicapé ou âgé de plus de 55 ans. Une mesure d’exception s’applique aussi à certains parents.

Si vous êtes une personne âgée et propriétaire d’une maison depuis longtemps - et que cette propriété prend constamment de la valeur - il est possible de reporter le paiement.

Carole James, ministre des Finances de la C.-B.