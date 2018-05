Santé mentale : Doug Ford, Kathleen Wynne et Andrea Horwath promettent des investissements

La santé mentale est au coeur de la campagne électorale, alors que les trois grands partis promettent d'investir pour aider les Ontariens à obtenir l'aide dont ils ont besoin.

Un texte de Claudine Brulé

La chef libérale Kathleen Wynne reconnait qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce dossier.

Je suis la première à admettre que pour des décennies, nous n'avons pas eu l'appui en place à travers le pays pour la santé mentale. Il n'y avait pas la même sensibilisation. Kathleen Wynne, chef libérale

Son parti promet d'investir plus de 2 milliards de dollars dans les services en santé mentale et pour contrer la toxicomanie sur une période de 4 ans.

C'est un montant similaire à celui promis par les progressistes-conservateurs, mais eux le promettent sur une période de 10 ans.

Le chef Doug Ford affirme que ce montant aidera par exemple à loger les personnes vulnérables.

Le Nouveau Parti démocratique dit de son côté qu'il mettrait sur pied un ministère indépendant pour la santé mentale et la dépendance pour s'assurer que quelqu'un soit responsable et imputable.

Le NPD déplore que les services soient divisés entre plusieurs ministères, ce qui complique l'accès selon le parti.

Maria Estrada, 22 ans, en sait quelque chose. Elle dit ne pas avoir trouvé l'aide qu'elle recherche depuis 10 ans maintenant.

Le mois dernier elle a été admise dans un hôpital d'Oakville après avoir tenté une fois de plus de s'enlever la vie. « On m'a remis une prescription et on m'a dit au revoir », dit-elle.

Après s'être rendue voir une médecin, elle s'est fait dire qu'il faudrait patienter jusqu'à 8 mois pour rencontrer un expert qui pourrait l'aider.

Elle est devenue plus déprimée, dit-elle, et les pensées suicidaires ne se sont qu'empirées avec le temps.