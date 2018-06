Scott Moe satisfait de sa première session législative à la tête de la Saskatchewan

Le premier ministre de la Saskatchewan se dit heureux des résultats obtenus lors de la session parlementaire qui vient de s'achever, la première à laquelle il a participé depuis son élection en février dernier.

Scott Moe est particulièrement fier de l’adoption du budget proposé par le Parti saskatchewanais.

Nous avons adopté un budget qui maintient notre gouvernement en route vers un retour à l'équilibre financier l’année prochaine. Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Durant cette session, le gouvernement a également questionné la Cour d'appel de la Saskatchewan sur la capacité d'Ottawa à imposer la taxe carbone à la province. Il s'agit d'un des enjeux majeurs de la province, selon Scott Moe.

Je continuerai à défendre la Saskatchewan [...] notamment dans le combat contre la taxe carbone fédérale. Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Cette dynamique va de pair avec la décision du gouvernement de continuer à militer en faveur de la construction du pipeline Trans Mountain, qui a récemment été approuvée par le gouvernement Trudeau.

Le bilan reste positif, selon l'opposition

Bien qu’il critique le gouvernement provincial sur sa position en matière d’éducation et de santé mentale, le bilan de cette session législative reste positif pour le leader néo-démocrate Ryan Meili.

Parmi les 60 mesures législatives adoptées figurent une trame pour la légalisation du cannabis en Saskatchewan, des sanctions plus sévères pour les conducteurs avec facultés affaiblies et dont un enfant se trouve dans le véhicule, dix jours de congés non payés pour les victimes de violence interpersonnelle et la création d’un nouveau parc provincial à proximité de Porcupine Hills.

La prochaine session législative se tiendra le 24 octobre 2018.