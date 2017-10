Secteur du IKEA : les travaux réalisés seront suffisants, dit Véronyque Tremblay

La ministre déléguée aux Transports Véronyque Tremblay estime que les travaux réalisés par le gouvernement provincial et la Ville de Québec seront suffisants pour assurer la fluidité de la circulation près du nouveau IKEA.

Selon une étude de circulation commandée par la Ville de Québec, entre 4500 et 6800 véhicules de plus circuleront chaque jour sur les avenues Le Gendre, Jules-Verne et Blaise-Pascal lorsque le plein potentiel de développement du site sera atteint.

Mme Tremblay rappelle que des travaux sont effectués par la municipalité, « à la hauteur de l’échangeur de l’avenue Le Gendre, dont le réaménagement de la bretelle d’accès de l’autoroute 40 ».

« Le ministère a donné son accord pour procéder à ces interventions et on a réalisé les vérifications nécessaires », soutient la ministre.

Elle souligne que ces travaux sont payés et réalisés par la Ville, mais que le ministère assure la sécurité du réseau routier et la fluidité de la circulation dans le secteur.

Ce qui est proposé en ce moment par la Ville de Québec serait suffisant avec l’augmentation de circulation projetée dans le secteur. Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports

Le ministère a aussi réalisé des travaux, rappelle-t-elle. De nouvelles voies ont été configurées dans le secteur.

Lien routier entre Blaise-Pascal et Duplessis

La nouvelle députée caquiste Geneviève Guilbeault demande pour sa part au gouvernement d'aménager un lien routier entre les avenues Blaise-Pascal et Duplessis.

« La Ville est déjà en train d’ajuster les avenues Blaise-Pascale et Le Gendre, alors il faut absolument, de manière intelligente, connecter Duplessis avec tout ce réaménagement-là », dit-elle.

Est-ce qu’on doit attendre que le IKEA soit construit, que le mégacentre soit construit pour dire : ''mon Dieu il y a plus de monde, il y a du trafic''. Non, on pense qu’on doit agir tout de suite. Geneviève Guilbeault, députée de Louis-Hébert

Elle soutient avoir proposé durant la récente campagne électorale de relier les avenues Blaise-Pascale et Le Gendre à l’autoroute Duplessis dans le secteur du IKEA.

De son côté, la candidate à la mairie pour Démocratie Québec, Anne Guérette, a réitéré sa position concernant le développement du mégacentre. « C’est un modèle périmé et c’est une erreur monumentale », affirme-t-elle.

Les deux autres candidats à la mairie, le maire sortant Régis Labeaume et Jean-François Gosselin de Québec 21 n’étaient pas disponibles pour répondre à nos demandes d'entrevue.