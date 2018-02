Senneterre veut plus de véhicules pour le sauvetage hors route

La Ville de Senneterre demande à la MRC de La Vallée-de-l'Or d'augmenter le nombre de véhicules hors route pour le sauvetage d'urgence en milieu isolé sur son territoire.

Avec les informations de Boualem Hadjouti

Le Service de sécurité incendie de Senneterre, qui effectue ce genre de sauvetage depuis plusieurs années, a toujours fonctionné avec un minimum de trois véhicules.

Senneterre souhaite maintenant l'ajout d'une motoneige, d'un véhicule tout-terrain et d'une remorque à sa caserne pour notamment diminuer le temps de récupération des victimes lors d'un accident.

Le gouvernement vient avec un nouveau programme d'aide pour supporter les milieux qui veulent se doter d'équipements ou d'équipements supplémentaires. La réalité de Senneterre, c'est que c'est un grand territoire. Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre

« La couverture du territoire est quand même faite en multicasernes, c'est-à-dire que si on va dans [l'ouest du] territoire, la caserne la plus proche, Val-d'Or, va venir en support, mais lorsqu'on est a l'est et un peu plus au nord de Senneterre, on ne peut pas attendre le support de la caserne la plus proche. Alors ce qu'on demande, c'est de doter la caserne de Senneterre d'un véhicule motoneige et d'un véhicule 4 roues supplémentaires pour être capable de faire le sauvetage le plus efficace », précise Jean-Maurice Matte.