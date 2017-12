Serge Simard place ses pions pour 2018

Le député libéral de Dubuc, Serge Simard, pense que la région a grandement bénéficié des efforts d'assainissement des finances du gouvernement provincial, mais il veut des engagements clairs en vue des prochaines élections.

Un texte de Catherine Paradis

M. Simard est convaincu que les familles sortent gagnantes des dernières années du gouvernement Couillard.

« On a diminué l’augmentation des dépenses gouvernementales, pour se donner plus de marge de manœuvre. On avait dit qu’on retournerait alors l’argent à la population, c’est ce qu’on a fait en réinvestissant en santé et en éducation », soutient Serge Simard.

Si on avait eu la même recette de gâteau, on aurait eu le même gâteau. Déficit récurent, obligé de faire des coupures partout. On avait un plan. Serge Simard, député de Dubuc

Avenir politique

À moins d'un an des prochaines élections, Serge Simard laisse entendre que son avenir électoral dépend de l'appui qu'il recevra de son parti pour les projets qu'il a mis de l'avant pour la région.

Avant d’annoncer s’il se représentera en 2018, le député s’attend à ce que les dossiers pour lesquels il milite en coulisse deviennent prioritaires.

« Quand je me présenterai en politique encore une fois, ce sera parce que j’ai eu gain de cause et que véritablement, la population va être satisfaite de ce que je vais amener », a précisé Serge Simard.