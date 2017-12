Service en français à la frontière canadienne : une question d’affectation?

Radio-Canada révélait récemment qu'il était de plus en plus difficile d'obtenir un service en français à la frontière canadienne en raison notamment d'un manque d'effectifs. Le problème pour certaines régions comme Windsor ou Sarnia, c'est que l'affectation ne se fait pas sur place, mais au niveau national.

Un texte de Marine Lefèvre

Même si l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) affirme être déterminée à accroître sa capacité à fournir un service dans les deux langues officielles, la réalité est qu'avec un tiers d’agents bilingues, elle a du mal à le faire.

Entre restrictions budgétaires et conditions de travail précaires, le recrutement est difficile, selon le Syndicat des douanes et de l'immigration (SDI).

« Au cours des dernières années, on est en restructuration budgétaire et le taux d’embauche a chuté et, par le fait même, l’embauche de personnes bilingues », souligne le président du syndicat, Jean-Pierre Fortin.

Un autre facteur entre également en ligne de compte : l'agent ne peut pas choisir son lieu de travail.

« Lorsqu’une personne pose sa candidature dans le cadre du processus de sélection de l'ASFC, elle doit savoir qu’elle accepte, et qu’elle prend l'engagement, de travailler à n'importe quel endroit au Canada où l'ASFC a besoin de ses services, y compris dans des régions rurales et éloignées », peut-on lire dans un communiqué de l'ASFC.

Selon cette exigence, un candidat de Windsor, en Ontario, peut se retrouver au Yukon puisque les affectations se font selon les besoins des bureaux à travers le pays.

C'est un handicap supplémentaire pour le recrutement, note Jean-Pierre Fortin, qui estime qu'il serait souhaitable de décentraliser les affectations.

Plutôt que centraliser les embauches au niveau national, on souhaite que l'embauche soit redonnée aux régions pour s'assurer que les personnes restent dans leur coin de pays. Jean-Pierre Fortin, président du Syndicat des douanes et de l'immigration

Recruter localement

Le recrutement local est possible, grâce aux différentes formations disponibles.

Le Collège Boréal offre par exemple à Windsor depuis cette année un programme en technique policière qui permet aux étudiants de se diriger ensuite vers les services frontaliers.

Selon Frédéric Boulanger, le directeur régional du collège, les étudiants seraient d'ailleurs plus enclins à opter pour ce service s'ils pouvaient choisir leur lieu d'affectation. Il va même plus loin en affirmant que si un recrutement local facilitait l'embauche d'agents bilingues, il permettrait aussi de diversifier les candidatures en accueillant plus de femmes.

« Le fait qu'en ce moment le processus ne permette pas aux étudiants de choisir où ils vont travailler fait que quand il y a un concours aux services frontaliers, il n'y a pas énormément de femmes qui posent leur candidature pour les postes », indique-t-il.

Une situation qui pourrait changer

Les demandes répétées du SDI pour changer ce mode de recrutement tendent toutefois à porter ses fruits. Jean-Pierre Fortin explique que depuis quelques années, 75 à 80 % des candidats parviennent à retourner dans leur province d'origine grâce aux pourparlers menés avec l'AFSC.

Éventuellement, tout recrutement va se faire un jour directement par les régions concernées. Jean-Pierre Fortin, président du Syndicat des douanes et de l'immigration

L'argument économique n'est d'ailleurs pas étranger à cette évolution.

« Quelqu'un de Windsor qui est déployé au Yukon va habituellement immédiatement faire une demande de transfert pour retourner dans sa région. Il y a des coûts associés à cela une fois que ces personnes-là sont redéployées à d’autres endroits », explique M. Fortin.

Une tendance qui permet d'être optimisme, mais est-ce que cela se traduira par une augmentation du nombre d'agents bilingues, seul l'avenir pourra le dire.