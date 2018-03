Simon Normandeau se lancera dans la course néo-démocrate à Saint-Boniface

Simon Normandeau briguera l'investiture du Nouveau Parti démocratique (NPD) dans Saint-Boniface. Le conseiller pédagogique au sein du ministère de l'Éducation et de la Formation en fera l'annonce officielle le 13 mars au Centre culturel franco-manitobain (CCFM).

Simon Normandeau entamera sa campagne mardi, avec comme but ultime de déloger le gouvernement de Brian Pallister :

Nous serons [...] une opposition au gouvernement et une alternative forte, viable et qui va intéresser les Manitobains. Simon Normandeau, Nouveau Parti démocratique dans Saint-Boniface

Les priorités de Simon Normandeau

Ses valeurs étant près de celles du NPD, dit Simon Normandeau, le candidat veut prioriser la santé, l’éducation et la famille. Il aimerait également soutenir les organismes communautaires et favoriser la bonne intégration des nouveaux arrivants.

« Tout le monde doit pouvoir aspirer à avoir des conditions de vie décentes et à avoir accès à de bons soins de santé. », ajoute M. Normandeau.

Le candidat a à coeur la communauté francophone et celle de Saint-Boniface, dit-il. Ses diverses implications au sein de la communauté lui permettent de bien comprendre les enjeux. Il a notamment siégé sur le conseil d’administration du Festival du Voyageur et il a été le président de l'association des Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba (ÉFM).

Le père de famille souhaite envoyer un message rassembleur : « Il faut mettre les différences de côté » et miser sur le travail d’équipe, ajoute-t-il.

Conférence de presse mardi

En plus de son annonce, Simon Normandeau commentera le budget provincial du Parti progressiste-conservateur du Manitoba qui sera déposé lundi.

La conférence de presse aura lieu mardi à 12 h 15 au CCFM.