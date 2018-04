SmartTrack obtient le feu vert de Toronto

Le conseil municipal a décidé d'aller de l'avant avec le projet de transport en commun SmartTrack estimé à environ 1,46 milliard de dollars.

Un texte de Lyne-Françoise Pelletier

La décision a été prise après quatre heures de débats.

SmartTrack est le projet de transport public que le maire John Tory avait promis aux citoyens lors de sa campagne électorale.

Le projet a subi plusieurs transformations au cours des années. Il fait maintenant partie du réseau de transport régional GO géré par Metrolinx.

La Ville de Toronto versera près de 1,5 milliard de dollars à Metrolinx pour construire six stations le long du corridor ferroviaire de Stoufville, à l'est, et de celui de Kitchener-Waterloo, à l'ouest.

Même si SmartTrack obtient le feu vert, les élus ont exprimé des inquiétudes. Le prix des stations, estimé à environ 200 millions de dollars chacune, était loin de plaire à certains conseillers municipaux.

D'autres voulaient des garanties concernant le prix du passage afin d'éviter des hausses qui décourageraient les citoyens à utiliser cette ligne de transport en commun.