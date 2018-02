Sommet sur le transport aérien régional : les élus de l'Abitibi-Témiscamingue satisfaits

Des élus de la région qui participaient au sommet sur le transport aérien régional à Lévis vendredi sont satisfaits de cette rencontre.

Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Ils saluent notamment le retour du programme pour les infrastructures aéroportuaires locales, annoncé par le premier ministre Philippe Couillard à l'issue du sommet.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, énumère une série de mesures qui, selon elle, seront bénéfiques tant pour la ville que pour la région: « Par exemple, des programmes d'aide pour la desserte régionale, un fonds de démarrage pour des nouveaux services, encourager le tourisme, des forfaits touristiques, etc. »

Programme d'aide pour les infrastructures

La Ville de La Sarre, pour sa part, se réjouit particulièrement du retour du Programme d'aide pour les infrastructures aéroportuaires régionales.

Rappelons que c'est la municipalité qui gère l'aéroport dans cette localité.

« Pour nous, c'est une super bonne nouvelle. Par contre, on ne sait pas encore les montants qui vont être [octroyés], mais on a espoir qu'on va pouvoir déposer un projet pour nous aider à améliorer nos infrastructures et, du moins, répondre aux normes », témoigne Isabelle D'Amour, directrice générale de la Ville de La Sarre.

Crédits spécifiques au Nord-du-Québec

À Lebel-sur-Quévillon, on salue aussi la bonification projetée du programme d'aide et de crédits spécifiques au Nord-du-Québec, mais on juge que le gouvernement doit aller encore plus loin.

Ça aide les gens qui vont utiliser l'avion, mais il faut aller plus loin que ça. Il faut vraiment que le transport aérien soit accessible à tous les citoyens, au même tire que l'autobus ou le train. Alain Poirier, maire de Lebel-sur-Quévillon

Le premier ministre a aussi annoncé qu'un groupe de discussion permanent sur le transport aérien ainsi que des comités régionaux seront créés.

Selon Philippe Couillard, d'autres annonces auront lieu lors du prochain budget provincial.