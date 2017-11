Sondage Léger : Régis Labeaume conserve son avance

À huit jours du vote décisif, un sondage Léger réalisé pour le compte du Journal de Québec révèle que Régis Labeaume vogue aisément vers une réélection.

Selon le coup de sonde, Régis Labeaume récolte l’appui de 51 % des électeurs au poste de maire, un gain de 3 % depuis le plus récent sondage Léger réalisé le 9 septembre.

La lutte s'annonce serrée entre Équipe Labeaume et Québec 21 dans Charlesbourg et Beauport. Le maire sortant lance d'ailleurs un message à ces électeurs.

« Tentez d'élire des gens qui vont défendre vos intérêts. Parce que la vérité, si on laisse le projet du 3e lien aussi simplement qu'il est présenté, ceux qui vont écoper, où le trafic va augmenter de façon très importante, ceux qui vont écoper, ce sont les gens de Charlesbourg, Beauport et Haute-St-Charles. »

Allez voter, rien n'est acquis. Il reste une semaine. Régis Labeaume, maire de sortant de Québec

Les deux autres chefs de parti, Jean-François Gosselin et Anne Guérette, récoltent quant à eux 22 % et 14 %, des hausses respectives de 8 % et 4 % par rapport au dernier coup de sonde

« On continue toujours notre même campagne, notre même porte-à-porte, ça va très bien. Encore une fois ce que les gens nous disent c'est on veut en avoir pour notre argent. Vous êtes l'alternative », a affirmé M. Gosselin.

Il va y avoir de belles surprises le 5 novembre. Jean-François Gosselin, chef de Québec 21

Ces résultats, qui classent Démocratie Québec au 3 e rang ne découragent pas la chef du parti, Anne Guérette, qui retient que l'opposition au maire sortant, Régis Labeaume, augmente.

« On est en progression et surtout, ce qui est remarquable dans le sondage, c’est qu’il y a 30 % d’indécis. Tout est encore possible. On ne baisse surtout pas les bras », a-t-elle réagi.

C'est une photo dans le temps, le véritable sondage c'est le 5 novembre. Anne Guérette, chef de Démocratie Québec

Ce sondage a été mené mardi et mercredi sur le web auprès de 1008 internautes.