Soutien à domicile : l'avenir de milliers de bénéficiaires chambardé

Les établissements de santé de l'île de Montréal et de Laval viennent de donner la priorité à une seule et même entreprise pour tous les soins à domicile qu'ils n'arrivent pas à fournir eux-mêmes. Un contrat lucratif qui fait des jaloux, mais qui pourrait aussi avoir un impact négatif sur les conditions de travail des femmes qui oeuvrent dans le domaine et sur la qualité des services qu'elles offrent, selon plusieurs joueurs et ex-joueurs de l'industrie.

Un texte de Jérôme Labbé

C’est le plus important appel d’offres de l’histoire du Québec en matière de soutien à domicile, octroyé le mois dernier dans le but de fournir annuellement 1,275 million d'heures de services sur l’île de Montréal et à Laval, soit l’équivalent d’environ 730 auxiliaires en santé et service sociaux travaillant à temps plein.

Les services d’assistance personnels fournis par ces auxiliaires incluent, par exemple, des soins d’hygiène (toilette, cheveux, ongles, dents, etc.), de l’assistance à la mobilité ou à l’alimentation, de même que l’installation et l’entretien d’orthèses et de prothèses.

L’appel d’offres en question a été lancé en novembre 2017 par SigmaSanté, la société d’achat des établissements de santé de Montréal et de Laval. Ces établissements sont regroupés en six territoires : les cinq centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’île de Montréal (Est, Nord, Centre-Ouest, Ouest, Centre-Sud) et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.

Or, c’est la même entreprise qui a proposé le meilleur prix dans chacun des six territoires : Placement Premier soin. Cette entreprise, fondée en 2003, est basée à Blainville, dans les Laurentides. Elle se spécialise dans le placement de personnel en santé (infirmières, infirmières auxiliaires, auxiliaires familiales, préposés aux bénéficiaires, etc.) et compte de 500 à 750 employés, selon le Registre des entreprises du Québec.

Placement Premier soin s'est démarquée grâce à une soumission d’un peu plus de 45,4 millions de dollars sur deux ans, soit en moyenne 17,79 $ par heure de service fournie – un taux dérisoire, aux dires des acteurs et observateurs consultés par Radio-Canada.

Ceux-ci craignent en effet que la sélection de SigmaSanté n’ait des conséquences graves sur les conditions de travail des employés, sur le recrutement de la main-d’oeuvre et, finalement, sur la qualité des services offerts aux milliers de personnes âgées et handicapées qui comptent sur ce soutien pour demeurer chez elles.

Des syndicats outrés

Car les auxiliaires de Placement Premier soin ne gagnent pas 17,79 $ de l’heure, affirme Jeff Begley, président de la Fédération de santé et de services sociaux (FSSS) de la CSN.

En règle générale, dans les agences de placement privées, les auxiliaires en santé et services sociaux sont payés au salaire minimum, indique-t-il. Ils cumulent des emplois à temps partiel auprès de plusieurs agences et ne sont presque jamais syndiqués.

Une fois additionné le coût des avantages sociaux devant obligatoirement être assumés par Placement Premier soin, par exemple, « ça leur laisse 3,39 $ de l’heure pour embaucher des cadres, payer des formations et, surtout, pour faire des profits », calcule M. Begley.

À la fin, « il n’en reste plus beaucoup pour payer les femmes », ajoute Sylvie Nelson, présidente du Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-FTQ). « Parce qu’on va s’entendre : les gens qui travaillent là-dedans, ce sont majoritairement des femmes [...] Et, beaucoup, souvent, sont des femmes immigrantes. »

Dans le secteur public, ces mêmes auxiliaires gagneraient de 19,52 $ à 21,43 $ de l’heure, fait valoir le syndicat, qui déplore la privatisation du soutien à domicile, tout en reconnaissant que la majorité des services continuent d’être offerts par le secteur public.

« Mais même dans le secteur public, présentement, il y a une pénurie de main-d’oeuvre, rappelle Mme Nelson. Alors imaginez, dans ces secteurs-là, la pénurie qu’il y a, quand tu payes le monde au salaire minimum! »

Elle trouve d'ailleurs particulier qu’au moment même où se concluait l’appel d’offres, le mois dernier, une intense campagne publicitaire du gouvernement du Québec invitant les jeunes à faire carrière en santé et en services sociaux battait son plein.

Frustrations dans l’industrie

Le dirigeant d’un concurrent de Placement Premier soin se vide le coeur.

« Personnellement, je ne pense pas que ce soit possible d’offrir un bon service à 17,79 $ de l’heure. Je ne pense pas que ce soit possible non plus d’offrir des conditions de travail le moindrement respectables à ce genre de prix là. Les meilleurs éléments, ceux qui aiment ça faire ça à temps plein, risquent de faire défection, de choisir de faire autre chose », prédit-il.

Cet entrepreneur, qui souhaite rester anonyme pour ne pas nuire à son entreprise, croit que la transition qui s'amorcera le 1er avril avec l’entrée en vigueur du nouveau contrat de service ne se fera pas sans heurts pour les 10 000 à 15 000 personnes en perte d’autonomie qui bénéficient de ces soins chaque semaine à Montréal et à Laval.

« Souvent, lorsqu’une nouvelle entreprise absorbe un important volume contractuel, on voit beaucoup de ratés, beaucoup de cas non desservis, observe-t-il. Des gens qui ne reçoivent pas leurs services dans un délai convenable, des gens qui ne reçoivent pas de service du tout... Ça génère des plaintes, de l’insécurité, et ça participe à la diminution de la qualité de vie des bénéficiaires. »

L’homme d’affaires en question soutient que ses auxiliaires de Montréal et Laval gagnent de 13,50 $ à 15,50 $ l’heure. « Nous, on préfère maintenir une rémunération digne et garder nos effectifs motivés », explique-t-il.

Il admet cependant que ces employés ne sont pas toujours payés pendant leur déplacement vers le domicile des bénéficiaires – une pratique répandue dans l’industrie, qui pousserait certains auxiliaires à inclure le temps qu’ils passent sur la route dans les heures théoriquement consacrées aux soins.

C’est qu’au-delà d’une heure, le temps facturé aux établissements de santé doit correspondre à la durée exacte du service fourni, explique l’ancien propriétaire de l’agence de placement ProJ Soins, Serge Lemieux, qui a dû se résoudre à vendre son entreprise en février 2017, incapable d’égaler les prix offerts par la concurrence.

« J’ai déjà observé des auxiliaires qui carrément sautaient des services ou qui [ne remplissaient pas] l’ensemble des tâches qui étaient incluses dans le service pour pouvoir aller rapidement faire un autre service », se rappelle-t-il avec amertume.

Il y a des milliers de bénéficiaires qui souffrent en silence. Serge Lemieux, ex-propriétaire de ProJ Soins

Déceptions dans le milieu de l’économie sociale

Faute de pouvoir elles aussi rivaliser avec les agences de placement, les entreprises d’économie sociale ont largement boudé l’appel d’offres, confirme Paul Levesque, directeur des affaires publiques pour le Réseau de coopération des entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD).

« L’appel d’offres de SigmaSanté est le troisième du genre à être lancé au cours des derniers mois », explique-t-il, après ceux du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal et du CISSS de Laval, en 2016. Chaque fois, des entreprises d’économie sociale ont vainement tenté leur chance. « La conclusion est toujours la même : nos entreprises, malgré le fait qu’elles soient sans but lucratif, ont des tarifs qui sont beaucoup plus importants que ceux qui gagnent les appels d’offres. Et comme répondre à un appel d’offres, c’est beaucoup de travail, on a fait le choix de ne pas y répondre [cette fois-ci]. »

Pourquoi répondre à un appel d’offres si on est sûr de perdre? Paul Levesque, directeur des affaires publiques pour le Réseau de coopération des EÉSAD

Seule exception parmi les entreprises d’économie sociale : les Services d’aide Remue-Ménage, une petite entreprise du nord de Montréal qui a finalement été retenue, en même temps que neuf autres sociétés, afin de prendre la relève au cas où Placement Premier soin ne serait pas en mesure de répondre à la demande. Le taux horaire de ces fournisseurs variera de 18,99 $ à 26,60 $.

Elles auront leur part du gâteau, laisse entendre Martin Legault, président de Placement Premier soin, faisant valoir que l’appel d’offres « n’est pas basé sur la capacité à répondre [des prestataires], mais uniquement sur la tarification ». Son entreprise, dit-il, ne sera pas pénalisée si elle n’arrive pas à fournir le million d’heures offertes par SigmaSanté.

Joint à son bureau jeudi, M. Legault s’est dit victime du « lobby des syndicats », qui selon lui n’agissent que dans leur propre intérêt.

SigmaSanté confirme de son côté qu’aucun fournisseur ne serait actuellement capable de répondre à l’entièreté du contrat pour tous les établissements de santé de Montréal et de Laval. C’est pour cette raison qu’il a été décidé d’offrir « un contrat à commandes » et de qualifier plusieurs fournisseurs, explique le directeur général de la société d’achat, François Lemoyne.

Placement Premier soin n’est pas seul. François Lemoyne, directeur général de SigmaSanté

Il ajoute ne pas avoir eu le choix de lancer un appel d’offres et de mettre les fournisseurs en concurrence, les établissements de santé étant assujettis à la Loi sur les contrats des organismes publics, qui spécifie que les soumissions les plus basses doivent être priorisées.

Ce n’est toutefois pas dans le but de réaliser des économies, assure M. Lemoyne, mais plutôt par manque de ressources. « C’est vraiment parce que [les établissements de santé] sont obligés de maintenir leur offre de service et que la seule façon [d’y arriver], c’est d’aller au privé », atteste-t-il.

Paradoxalement, c’est donc la pénurie de main-d’oeuvre qui pousserait les établissements de santé à sous-traiter, à des conditions encore moins intéressantes, des emplois que peu de gens semblent véritablement intéressés à occuper.