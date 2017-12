Stationnement : Windsor aura son application de paiement

Les résidents de Windsor auront accès à une nouvelle application pour payer leur stationnement en ville. La municipalité a décidé d'aller de l'avant avec le projet.

Le service sera disponible à partir du 18 décembre, mais l’application est téléchargeable dès maintenant.

Des affiches seront installées sur les parcomètres et sur les unités de paiement pour inciter les utilisateurs à profiter du service. Il sera possible d'utiliser l'application dans les stationnements aux parcomètres et dans les terrains gérés par la Ville.

Cette nouvelle application ne remplacera toutefois pas les pièces de monnaie qui pourront toujours être utilisées dans les parcomètres.

« C'est une autre option et nous pensons qu'elle est plus en phase avec notre époque. Tout le monde a un téléphone intelligent, mais pas toujours de la monnaie », explique Bill Kralovensky, responsable municipal du Service du stationnement, dans un communiqué.

L'application fournie par la compagnie Passeport Canada est par contre appelée à changer de nom au début de l'année prochaine afin d'éviter toute confusion avec le service du gouvernement fédéral.

« Le nom est un peu déroutant en ce moment, mais le service est excellent », note M. Kralovensky qui ajoute que l'application est déjà bien établie ailleurs au Canada et aux États-Unis, notamment à Détroit.