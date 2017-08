Tadoussac : des maires de la Côte-Nord demandent un pont à Philippe Couillard

Les maires de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan ont profité de leur rencontre avec Philippe Couillard, mercredi, à Baie-Comeau, pour lui présenter une longue liste de demandes, dont la construction d'un pont sur la rivière Saguenay.

Selon la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, plusieurs élus ont souligné au premier ministre qu'un pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine serait un levier de développement économique pour la région.

Les maires auraient précisé qu'un pont à deux voies serait suffisant.

Philippe Couillard a toutefois répondu que, pour le moment, il n'est pas question de construire un pont.

C'est d'apporter des précisions, notamment sur les grands projets de transport dont on a entendu parler, projets routiers et autres. [...] On ne vient pas nécessairement en région juste pour faire des annonces.

Philippe Couillard, premier ministre du Québec