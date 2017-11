Tarif réduit approuvé pour les usagers de GO qui utilisent aussi la CTT

Les Torontois et les banlieusards qui empruntent à la fois les autobus, les tramways et le métro de la métropole ainsi que les trains ou les autobus GO pour se rendre au travail ou à la maison recevront une réduction de tarif de 1,50 $ pour un aller.

Un texte de Lyne-Françoise Pelletier

Le conseil municipal a donné son aval, mardi, à l'entente tarifaire conclue à cet effet entre la Commission des transports (CTT) et la province, qui doit indemniser Toronto pour cette perte de revenu.

Seuls les usagers qui se servent de la carte Presto sont admissibles.

Les élus municipaux ont aussi approuvé une motion demandant une intégration tarifaire plus rapide qui inclurait un tarif unique pour la ville de Toronto, qu'importe si les usagers utilisent à la fois le système de trains et d'autobus GO et la CTT.