Tarifs d'électricité : « le gouvernement forge ses propres normes comptables », selon la vérificatrice générale

Le gouvernement veut masquer l'impact financier réel de la réduction des tarifs d'électricité de 25 %, selon la vérificatrice générale de l'Ontario. C'est ce qui ressort du rapport spécial rendu public aujourd'hui par Bonnie Lysyk.

La première ministre Kathleen Wynne a décrit cette réduction comme le simple rééchelonnement d'une hypothèque.

Pour financer cette promesse, c'est Ontario Power Generation (OPG) qui a dû emprunter et non le gouvernement.

Cela coûtera 4 milliards de dollars aux Ontariens en frais d'intérêt supplémentaires.

« Le gouvernement a créé une structure de comptabilité et de financement inutilement complexe aux fins de la réduction des tarifs d'électricité, explique la vérificatrice, dans le but d'éviter qu'un déficit et une augmentation de la dette ne soient comptabilisés dans ses budgets. »

Essentiellement, le gouvernement forge ses propres normes comptables. Bonnie Lysyk, vérificatrice générale de l'Ontario

Devant un comité législatif en mai dernier, la vérificatrice Bonnie Lysyk avait déjà fait part de ses réserves quant à la façon dont les libéraux ont transféré cette dette à la société de production d’électricité OPG.

Pour sa part, le directeur de la responsabilité financière de l'Ontario a déjà souligné que la promesse des libéraux aurait des coûts importants.

De leur côté, les libéraux soutiennent que, grâce à leur plan, les tarifs d’électricité n’augmenteront pas plus que le taux d’inflation au cours des quatre prochaines années. Le gouvernement admet, toutefois, que des hausses plus importantes suivront.

Par ailleurs, les intérêts sur la nouvelle dette atteindraient jusqu’à 1,4 milliard par année, de l'aveu même du gouvernement.

Le ministre de l'Énergie, Glenn Thibeault, et la présidente du Conseil du Trésor ont réagi cet après-midi au rapport de la vérificatrice générale.

« Nous ne cachons rien », dit Glenn Thibeault, au sujet des allégations de Bonnie Lysyk.

Le gouvernement estime qu'il ne s'agit ici que d'un désaccord comptable. Pour les libéraux, il est normal de laisser OPG faire des emprunts puisque c'est aux consommateurs de payer les intérêts et non aux contribuables. Même si ça veut dire que la facture finale sera plus élevée.

Le ministre de l'Énergie dit que cela a toujours été la façon de faire.

La vérificatrice générale affirme au contraire que c'est un enjeu bien plus important qu'un désaccord comptable. Pour elle, c'est une question de transparence et d'imputabilité.

Mme Lysyk et le gouvernement s'appuient tous les deux sur des pratiques passées et sur l'opinion d'experts pour étoffer leurs raisonnements. Ce sera donc aux électeurs de décider qui ils croient.

La vérificatrice demandait au gouvernement de rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard. Le gouvernement n'a pas l'intention de changer cette pratique.

Todd Smith, porte-parole en matière d'énergie pour le Parti progressiste-conservateur, parle d'une tactique louche et malhonnête, rien de moins.

« La première ministre a dépensé 4 milliards de dollars pour lancer de la poudre aux yeux », dit pour sa part le néo-démocrate Peter Tabuns. Il estime que le gouvernement a voulu cacher une dépense.