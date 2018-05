Taxe carbone : Jason Kenney veut faire payer uniquement les gros pollueurs

Le chef du Parti conservateur uni (PCU) de l'Alberta propose de limiter la taxe sur le carbone aux entreprises qui polluent le plus. C'est la première fois que Jason Kenney utilise le mot « taxe » lorsqu'il parle d'un système de prix sur les émissions de gaz à effet de serre.

Lundi, dans une entrevue accordée à l’émission Power & Politics sur CBC, le chef du Parti conservateur uni a confirmé son souhait d’imposer les grands pollueurs industriels, mais de ne pas faire payer les consommateurs sur les ventes d'essence, de diesel, de propane et de gaz naturel.

Selon l’économiste Trevor Tome de l’Université de Calgary, les émissions provenant des grosses opérations industrielles ciblées par M. Kenney, comme les centrales électriques et les exploitations de sables bitumineux, représentent environ deux tiers des émissions de carbone de l'Alberta.

Le débat autour des fonds de recherche

Le chef du grand parti de la droite albertaine a également remis au goût du jour l’idée des fonds de recherche financés par la taxe carbone. Un système qui a été instauré en Alberta en 2007 par le gouvernement progressiste-conservateur d’Ed Stelmach avant d’être modifié par l’actuel gouvernement Notley.

Les pollueurs majeurs participent au financement du fonds pour la technologie destinée à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Une agence gouvernementale distribue ensuite ces fonds sous forme de subventions à des projets au cas par cas. Les bénéficiaires ont été des municipalités, des universités et des acteurs importants de l'industrie du pétrole et du gaz.

Je pense que la solution passe par la recherche et le développement, la science et la technologie, ce qui permettra à des milliers de petites innovations de voir le jour et de réduire la place du carbone dans notre économie.

Jason Kenny, chef du Parti conservateur uni en Alberta